Андрей Травников объяснил, почему в ближайшие полтора месяца новосибирцам не стоит снимать маски

До конца апреля планируют продлить режим повышенной готовности в Новосибирской области. Окончательное решение об этом оперативный штаб примет на следующей неделе, рассказал Андрей Травников на пресс-конференции 17 марта.

Губернатор привел три довода, почему не стоит снимать ограничения в ближайшие полтора месяца. В первую очередь, власти руководствуются рекомендациями главного санитарного врача России. Кроме того, учитывается обстановка в Европе. «Хоть мы и надеемся, что третья волна будет очень мягкой или ее не будет совсем, тем не менее, мы на всякий случай страхуемся», — прокомментировал глава региона.

Также он подчеркнул, что к маю региону необходимо вернуться к нормальной жизни. Глава Новосибирской области призвал жителей потерпеть и соблюдать масочный режим, чтобы «ненароком не нарастить уровень заболеваемости в преддверии важных массовых мероприятий». Напомним, что майские праздники в этом году планируют отметить в привычном формате – с маршем Бессмертного полка и традиционным Парадом Победы.