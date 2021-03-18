Скоро на четырехдневку? В Госдуме заявили о неизбежности перехода россиян на новый рабочий график

Уже к концу текущего десятилетия Россия может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Такое мнение озвучил член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов. В беседе с Агентством городских новостей «Москва» он отметил неизбежность этого события: «У меня нет сомнений, что до конца этого десятилетия мы перейдем на четырехдневную рабочую неделю, думаю, что переход начнется уже в ближайшее время».

Парламентарий считает, что к такому шагу в итоге придет не только Россия, но и остальные страны мира. Вот только как осуществить переход на четырехдневку, пока непонятно. «Переведут ли сперва женщин или всех сразу на четырехдневную рабочую неделю, или часть профессий все-таки останется в том же формате работы — все эти вопросы являются дискуссионными», — подчеркнул господин Вострецов, добавив, что и на «пятидневку» россияне перестроились не сразу.

Главным требованием будущего перехода, по словам Сергея Вострецова, является сохранение нынешнего уровня заработной платы. Это значит, что зарплата, которую россияне получали, трудясь пять дней в неделю, останется прежней и при четырехдневке.