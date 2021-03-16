Выпускные балы и последние звонки в школах под угрозой. Разрешат ли их в 2021-м?

Проведение выпускных и последних звонков в этом году под угрозой отмены из-за действующих в стране санитарно-эпидемиологических правил в период пандемии коронавируса. Какой заболеваемость будет весной 2021 года, предположить сложно, но прогнозы инфекционистов и санитарных врачей не вселяют оптимизма.

Напомним, что в Роспотребнадзоре уже продлили действие санитарно-эпидемиологических норм для общества на год вперед. В свод правил входят в частности масочный режим и социальная дистанция: держаться подальше друг от друга жители страны должны будут, предположительно, до 1 января 2022 года.

Как и в случае с санитарно-эпидемиологическими нормами, ведомство планирует продлить действие ограничений на массовые мероприятия в школах до начала следующего года. Документ уже подготовлен, но пока только обсуждается правительством. В случае его принятия, в особых условиях школьники учиться будут до 1 января 2022 года. То есть провести праздники в мае-июне 2021 года будет невозможно, даже если статистика будет относительно стабильной.

Учитывать стоит и тот факт, что нормы, принимаемые Роспотребнадзором, в большинстве своем носят рекомендательный характер. То есть их применение в регионах зависит от местных властей, которые свои указы выпускают с особенностей области и интересов ее населения. Таким образом, точные сведения о том, будут ли в школах проводиться выпускные и последние звонки в 2021 году, появятся не раньше весны, когда будет виден уровень заболеваемости в стране и в каждом регионе в отдельности. Празднование могут вовсе отложить из-за введения дистанционного обучения в школах на фоне пандемии.