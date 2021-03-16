35% женщин страны поддерживают концепцию четырехдневной рабочей недели

Согласно исследованию сервиса по поиску работы Superjob, почти каждый четвертый россиянин (26%) поддержал возможность введения сокращенной рабочей недели для женщин. «Эту инициативу поддерживает каждый четвертый россиянин (26%). Трое из десяти опрошенных считают, что четырехдневку нужно вводить для всех, — отмечается в результатах социологического опроса. – 24% респондентов считают, что сокращенная рабочая неделя не нужна никому». К слову, мужчины поддерживают идею четырехдневки меньше, чем женщины: 17 и 35% соответственно.

Стоит также отметить, что противников сокращенной рабочей недели больше всего среди россиян с доходом от 80 тысяч рублей: более 30% респондентов считают, что подобный график не нужен.



