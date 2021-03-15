С 1 апреля меняются правила начисления пособий на детей от трех до семи лет

При назначении выплат теперь будет учитываться не только официальный заработок семьи, но также наличие недвижимости и автомобиля.
Государство начало ограничивать семьи в праве на получение пособий. С 1 апреля 2021 года вступают в силу новые правила предоставления выплат на детей от 3 до 7 лет — деньги, в частности, не получат владельцы дорогих авто. При этом для наименее обеспеченных семей выплата может вырасти в полтора или даже в два раза.
Сама выплата, которую ввели в 2020 году, положена малоимущим семьям — тем, в которых на каждого члена семьи каждый месяц приходится в среднем не больше одного прожиточного минимума дохода. В прошлом году сумма выплаты составляла 50% от детского прожиточного минимума на каждого ребёнка от 3 до 7 лет в такой семье.
Новые правила позволяют увеличить сумму детского пособия, если этой прибавки по-прежнему не хватает. Схема роста такова:
- 75% детского прожиточного минимума — если стандартного размера выплаты в 50% недостаточно, чтобы среднедушевой доход семьи сравнялся с прожиточным минимумом на душу населения по данному региону;
- 100% — если повышенного до 75% пособия всё равно не хватает, чтобы обеспечить прожиточный минимум на каждого члена семьи.
Добавляя сумму пособия одним семьям, правительство решило отнять выплату у других. Прекрасно понимая, что многие россияне получают серый доход и формально выглядят малоимущими, на самом деле ими не являясь, в правительстве решили использовать другие способы оценки материального состояния семей.
Так, если семья обладает существенным по российским меркам имуществом, ей откажут в выплате пособий на детей от 3 до 7 лет. Таким имуществом, например, может быть автомобиль с двигателем мощностью более 250 л.с., выпущенный не более пяти лет назад. При этом если такой автомобиль — это микроавтобус с пятью и более посадочными местами, а в семье растет больше трех детей, выплата сохранится.
Родителям с бюджетными автомобилями, даже новыми, опасаться нечего. Но если таких автомобилей в семье больше одного — у органов соцподдержки уже могут возникнуть вопросы, настолько ли семья нуждается в выплате.
Вопросы могут быть и в том случае, когда у родителей в совокупности есть несколько квартир или домов в собственности. Хотя и допускается примерно такая конфигурация семейного имущества: квартира, дом, дача, земельный участок до 25 соток, новый недорогой автомобиль, трактор, лодка и сбережения в пределах 200 тысяч рублей.
Кроме того, ограничения могут применяться к семьям, которые вообще не демонстрируют никаких белых доходов. Если родители формально не получают зарплату, предпринимательские доходы, выплаты по договорам, гонорары, пенсии или стипендии — к ним также могут возникнуть вопросы. И выплату на детей отнимут.
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