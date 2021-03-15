Любим рисковать. Новосибирцы чаще других россиян пьют нефильтрованную воду из-под крана

Опрос, посвященный качеству водопроводной воды в крупных городах, провело независимое исследовательское агентство Zoom Market. Его специалисты узнали мнение 2040 респондентов в 17 городах России. Им задавали вопросы о качестве качество водопроводной воды и фильтрах, используемых для ее очистки. Наконец, задали вопрос, до сих пор вызывающий непримиримые споры: пьете ли вы воду из-под крана?

Выяснилось, что больше всего водопроводной воде в нашей стране доверяют в Нижнем Новгороде. Чуть реже готовы рискнуть здоровьем, выпив воду прямо из крана, москвичи и жители Саранска. А вот на четвертом месте по результатам опроса оказались новосибирцы. Видимо, крепкое сибирское здоровье позволяет горожанам пить водопроводную воду без ущерба для здоровья.

Жители другого сибирского города, Омска, тоже оказались на четвертом месте. но с другого конца. Они, напротив, не решаются пить водопроводную воду, а если и решаются, то перед этим тщательно фильтруют и кипятят. Ну и последние три места рейтинга занимают Казань, Воронеж и Уфа – в Уфе, судя по опросу, то ли вода очень плоха, то ли горожане очень осторожны. В среднем в России воду из-под крана готов пить только каждый десятый горожанин – 11% жителей.