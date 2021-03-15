Ввести налог для подозрительно богатых россиян предложил лидер КПРФ Геннадий Зюганов

Лидер Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов предложил ввести в России налог для «подозрительно богатых». Об этом глава КПРФ написал в личном телеграм-канале, комментируя инициативу Минтруда об ограничении получения детских пособий для «подозрительно бедных» семей.

Кроме того, Зюганов предложил ратифицировать 20 статью Конвенции ООН по противодействию коррупции (незаконное обогащение), то есть запретить «значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать».

Фото: архивы пресс-служб



