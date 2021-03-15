Анатолия Локтя теперь защищает Спутник V. Мэру Новосибирска поставили вакцину от ковида

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прошел вакцинацию от коронавируса препаратом «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V). Градоначальник прошел первый этап вакцинации в поликлинике №1. На второй укол, как и положено, его пригласят через три недели. Глава города заявлял о планах вакцинироваться от коронавируса еще два месяца назад. Однако тогда прививку ставили в первую очередь учителям и медикам.

Фото: инстаграм Анатолия Локтя