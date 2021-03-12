Правительство Новосибирской области устроит прямую линию о мерах социальной поддержки семей с детьми

16 марта в общественной приемной губернатора пройдет прямая телефонная линия. Она будет посвящена вопросам о действующих мерах социальной поддержки семей с детьми, которые проживают на территории Новосибирской области. Прямая линия будет проходить с 10.00 до 12.00 по бесплатному телефону 8-800-700-84-73. На вопросы граждан ответят специалисты регионального министерства труда и социального развития и представители отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Новосибирской области.

