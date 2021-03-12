Врачи, учителя, пожарные и летчики смогут выходить на пенсию досрочно

Учителям, врачам, летчикам, пожарным, спасателям и ряду других категорий работников станет проще досрочно выйти на пенсию, сообщает пресс-служба кабмина. Постановление о расширении перечня периодов, включаемых в их трудовой стаж, подписал председатель Правительства Михаил Мишустин. Уточняется, что теперь в стаже работы, дающем право на досрочную пенсию, будут засчитываться периоды обучения и дополнительного профессионального образования, в том числе курсы повышения квалификации. «Главное условие, чтобы в это время за сотрудниками сохранялись рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляли за них взносы на обязательное пенсионное страхование», – отмечают в пресс-служба кабмина.

Новый порядок распространяется на все категории работников, которые имеют право на досрочную пенсию по старости, однако особенно он будет актуален для тех, чья профессия требует постоянного повышения квалификации. «В первую очередь это работники сферы образования и здравоохранения, – сообщает пресс-служба кабмина. – Раньше в их стаже засчитывалось только время нахождения на работе, периоды временной нетрудоспособности, ежегодные и дополнительные оплачиваемые отпуска, периоды перевода беременной женщины на работу, исключающую воздействие вредных факторов».



