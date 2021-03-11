Медаль от президента. Компания 2ГИС получила награду «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ»

Акция #МЫВМЕСТЕ помогла сплотить жителей страны в период коронавирусной пандемии.
Весной 2ГИС внедрил несколько функций, которые оказались очень востребованы пользователями. Во-первых, это карта и математическая модель распространения вируса, главной целью которой было показать пользу социального дистанцирования. Затем сервис запустил добавил такую опцию, как поиск лекарств в аптеках и возможность увидеть карту цен.
Поддержкой для предпринимателей стало обновление и запуск «Доставки» на главном экране. В мобильном приложении и на сайте 2ГИС появились кнопки «Доставка еды» и «Доставка продуктов». А в конце мая появилась витрина товаров и услуг от компаний. Организации получили возможность опубликовать в геосервисе ассортимент и цены, а пользователи — изучать предложения с привязкой к карте.
Поздравляем команду 2ГИС с заслуженной наградой!
Фото: инстаграм президента 2ГИС Веры Гармаш
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