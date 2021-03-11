Медаль от президента. Компания 2ГИС получила награду «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ»

Поддержкой для предпринимателей стало обновление и запуск «Доставки» на главном экране. В мобильном приложении и на сайте 2ГИС появились кнопки «Доставка еды» и «Доставка продуктов». А в конце мая появилась витрина товаров и услуг от компаний. Организации получили возможность опубликовать в геосервисе ассортимент и цены, а пользователи — изучать предложения с привязкой к карте.

Поздравляем команду 2ГИС с заслуженной наградой!

Фото: инстаграм президента 2ГИС Веры Гармаш