Андрей Травников стал лидером среди сибирских губернаторов

Исследовательская компания в области СМИ «Медиалогия» опубликовала медиарейтинги губернаторов России за февраль 2021 года. Глава Новосибирской области Андрей Травников стал первым в рейтинге глав регионов СФО.

В феврале на позицию губернатор повлияли ряд событий и решений. Так, в регионе приняли закон, защищающий зелёные зоны населённых пунктов от застройки. Также Андрей Травников принял участие в заседании Совета по науке и образованию при президенте России. Губернатор одобрил снятие ограничений на работу баров и ресторанов ночью. Разрешили и полную посадку в залах кинотеатров, спортивных сооружений.

Также Андрей Травников подвёл на оперативном совещании в правительстве области итоги развития строительной отрасли региона в 2020 году. Были обозначены задачи на 2021 год. Глава региона принял участие в работе коллегии министерства науки и инновационной политики Новосибирской области.

Отметим, что в январе 2021 года Андрей Травников также занимал первую позицию в рейтинге глав регионов Сибири. В целом по России в январе губернатор Новосибирской области был на 23 месте, а в феврале поднялся на три строчки вверх.

Фото: архивы пресс-служб