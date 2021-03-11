В помощь стартаперам. Центр занятости Новосибирской области запустил программу поддержки граждан

Центр занятости запустил новую программу поддержки безработных: желающим выделяют средства для старта в бизнесе. От соискателя требуется лишь идея и бизнес-план.

Программа помощи безработным довольна популярна в нашем регионе, говорят в центре занятости. В прошлом году на открытие своего ИП решились около 1000 жителей. В этом уже больше 200. По словам начальника управления занятости населения министерства труда и социального развития Новосибирской области Ольги Лавровой, на регистрацию предпринимательской деятельности выдается до 15 тысяч, на реализацию бизнес-проекта – 82 тысячи. Эти средства даются под конкретные расходы безработного гражданина, и он должен предоставить документы, подтверждающие расходы.