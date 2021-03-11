Цветы, ювелирка и косметика. На что чаще всего тратились новосибирцы по случаю Женского дня

Анализ трат своих клиентов в преддверии 8 марта провел МТС Банк. Выяснилось, что жители Новосибирской области больше всего денег потратили на цветы, украшения и косметику. Количество транзакций по первым двум категориям увеличилось в 4,8 и в 2,9 раза соответственно. Косметику в предпраздничную неделю покупали на 92% больше. Кроме того, в ТОП-10 подарков входят лотерейные билеты, игрушки, сувениры, бытовая электроника и товары для дома.

В честь Международного женского дня сибиряки также потратились на билеты в театры и кинотеатры – их купили на 86% и 75% больше, чем в среднем в марте. Длинные выходные – хороший повод для мини-отпуска и смены обстановки, поэтому новосибирцы также предпочли провести праздник в путешествии: отели в праздники бронировали на 57% чаще, а железнодорожные билеты – на 47%.

Некоторые решили подарить фотосессии – количество транзакций в этой категории увеличилось на 44, также популярным праздничным времяпрепровождением стал поход в ресторан – транзакции здесь выросли на 31%.