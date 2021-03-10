Впереди Сибири всей. Наш регион занял первое место в СФО по сумме выданных за 2020 год кредитов

В прошлом году новосибирцы получили кредиты на 345 миллиардов рублей.
Новосибирская область стала лидером Сибирского федерального округа по сумме выданных кредитов. За 2020 год жители всей Сибири получили кредиты на сумму 1,8 триллиона рублей, что на 234 миллиарда (13%) больше, чем в 2019 году. Кредитный портфель за 2020 год вырос с 2 до 2,3 триллиона рублей, сообщили в Сибирском ГУ Банка России.
Половина всех кредитов в СФО сосредоточена в Новосибирской и Иркутской областях и Красноярском крае. Первое место занял наш регион: новосибирцам в прошлом году выдали кредиты на 345 миллиардов рублей.
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