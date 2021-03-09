Пожилые новосибирцы смогут вакцинироваться от ковида препаратом «ЭпиВакКорона»

На прививку от коронавируса могут приходить люди старше шестидесяти лет. Их разрешили вакцинировать препаратом «ЭпиВакКорона» – разработкой новосибирского центра «Вектор». Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. В центре сообщили, что вакцина успешно прошла открытое клиническое исследование III-IV фазы среди людей от шестидесяти лет. Препарат доказал безопасность для пожилых людей.