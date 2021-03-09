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Пожилые новосибирцы смогут вакцинироваться от ковида препаратом «ЭпиВакКорона»

Вакцина научного центра «Вектор» успешно прошла клинические испытания среди людей старше 60 лет.

На прививку от коронавируса могут приходить люди старше шестидесяти лет. Их разрешили вакцинировать препаратом «ЭпиВакКорона» – разработкой новосибирского центра «Вектор». Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. В центре сообщили, что вакцина успешно прошла открытое клиническое исследование III-IV фазы среди людей от шестидесяти лет. Препарат доказал безопасность для пожилых людей.

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