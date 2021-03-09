Сертификат на комфортное жилье. Пользоваться материнским капиталом стало проще

Новые правила начали действовать 7 марта.
Отныне семьям, получившим сертификат на маткапитал, станет проще использовать его для улучшения жилищных условий. Новое постановление вступило в силу с 7 марта, его подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. В постановлении говорится об изменениях в тех случаях, когда средства маткапитала направляются на компенсацию затрат при строительстве или реконструкции жилого дома. Упразднены сведения из акта выполненных строительных работ, которые ранее обязательно нужно было подавать в Пенсионный фонд. Теперь достаточно выписки из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нем дом находятся в их собственности.
Размер материнского капитала в 2021 году на первого ребенка составляет 483 882 рубля, а на второго – 639 432 рубля. Эти средства можно направить на покупку или строительство жилья, оплату обучения, формирование накопительной части пенсии матери, приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов. Семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека могут потратить маткапитал на так называемые «путинские» ежемесячные выплаты на второго ребенка до тех пор, пока ему не исполнится три года.
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