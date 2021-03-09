Повернулись все. Юная сибирячка покорила жюри шоу «Голос. Дети» на Первом канале

Участницей вокального проекта «Голос. Дети» стала маленькая исполнительница из Новосибирска – Маргарита Бавская.. На слепых прослушиваниях шестилетняя сибирячка зажигательно исполнила реп-композицию «Наши ангелы танцы». К ней развернулись все наставники, сидящих в жюри. Практически синхронно с первых слов повернулись Егор Крид, а за ним рэпер Баста. Под конец исполнения не устояла и Светлана Лобода, нажав на заветную красную кнопку. «Ну сегодня тебе повезло, что все повернулись, все очарованы твоим талантом», – сказала Светлана Лобода, предлагая Маргарите вступить в ее команду. Баста, в свою очередь, обещал ей самые крутые композиции и победное шествие на конкурсе. Однако юная сибирячка призналась, что ей нравится творчество певца Егора Крида и выбрала именно его себе в наставники.

Фото: архивы пресс-служб