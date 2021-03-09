Жизнь стоит недешево, особенно в Новосибирской области. В нашем регионе полисы страхования жизни – самые дорогие в Сибири

За прошлый год общий рост количества договоров страхования в Сибирском федеральном округе составил 13%. При этом, по данным СИБГУ Банка России, сами страховки жизни при этом подешевели в среднем на 7 тыс. руб., до 74 тыс. руб. Однако Новосибирская область продолжает удерживать лидерство по стоимости страховых полисов – свыше 100 тысяч рублей, это самый дорогой показатель по Сибири, хотя стоимость и не менялась. В отличие от всех сибирских регионов, где полисы подешевели, кроме Иркутской области. Здесь фиксируется подорожание на 6,5%. В целом, жители Новосибирской области заплатили страховщикам Сибири 4,2 млрд рублей – почти четверть всех премий.