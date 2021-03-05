Многодетных матерей Новосибирской области наградили и поздравили от имени губернатора

В этом году награды получили девять женщин с пятью детьми и две женщины – с шестью. Возраст самой молодой мамы – 36 лет. Большинству награжденных удается совмещать заботу о детях с работой, только две из одиннадцати получивших награды мам – домохозяйки. Награжденным матерям в правительстве пообещали перечислить единовременное денежное вознаграждение – 50 тыс. рублей. Также женщины, награждённые знаком отличия «За материнскую доблесть», имеют право на компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Фото: архивы пресс-служб