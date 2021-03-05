Многодетных матерей Новосибирской области наградили и поздравили от имени губернатора

Знак отличия «За материнскую доблесть» получили одиннадцать многодетных мам из Новосибирской области. Награждались женщины, воспитывающие пятерых и более детей. Почетные знаки матерям вручили заместитель губернатора Сергей Нелюбов и председатель заксобрания региона Андрей Шимкив, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области.
Поздравляя женщин от имени губернатора Андрея Травникова, Сергей Нелюбов подчеркнул, что материнство – это благородный, самоотверженный труд. «По традиции, в преддверии 8 Марта мы чествуем многодетных матерей – женщин, которые выбрали для себя благородный, но очень непростой и ответственный путь, требующий терпения, сил и самоотдачи», - отметил он.
В этом году награды получили девять женщин с пятью детьми и две женщины – с шестью. Возраст самой молодой мамы – 36 лет. Большинству награжденных удается совмещать заботу о детях с работой, только две из одиннадцати получивших награды мам – домохозяйки. Награжденным матерям в правительстве пообещали перечислить единовременное денежное вознаграждение – 50 тыс. рублей. Также женщины, награждённые знаком отличия «За материнскую доблесть», имеют право на компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Фото: архивы пресс-служб
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