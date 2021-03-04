Центробанк и Правительство России примут закон о плавающих ставках по кредитам для физлиц

Президент поручил Правительству РФ и Центробанку принять закон, регулирующий порядок изменения плавающих ставок и сроков по кредитам населению, включая ипотеку. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля. «В целях ограничения возможных рисков для заемщиков — физических лиц обеспечить внесение в законодательство изменений, регулирующих порядок изменения переменных процентных ставок и (или) сроков возврата потребительского кредита (займа), в том числе обязательства по которому обеспечены ипотекой», — говорится в сообщении. Поручениe необходимо исполнить до 15 июля. Ответственными президент назначил премьер-министра Михаила Мишустина и главу Центробанка Эльвиру Набиуллину.

На данный момент в России при кредитовании физлиц плавающие ставки практически не используются, хотя законодательством они не запрещены. В последнем обзоре финансовой стабильности ЦБ предположил, что банки могут быть заинтересованы в выдаче ипотеки на таких условиях из-за общего снижения кредитных ставок на рынке.

Фото: архивы пресс-служб