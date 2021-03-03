Антитоп Новосибирска. Кто в нашем городе получает самые низкие зарплаты

Аналитики составили рейтинг самых маленьких зарплат на рынке труда среди предлагаемых вакансий. По данным службы исследований hh.ru, средняя заработная плата в регионе составляет 40 тысяч рублей, при этом больше всего вакансий с зарплатами ниже этой суммы встречаются в таких областях, как административный персонал, безопасность, консультирование, начало карьеры. Ниже этой суммы также готовы платить работникам сфер «Туризм, гостиницы, рестораны», «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты». Вакансии с зарплатами меньше 40 тысяч можно также часто встретить в медицине, производстве и в сфере рабочего персонала. Аналитики отмечают, что обычно это работа для неквалифицированных сотрудников или младших специалистов.

Величина федерального МРОТ с 1 января 2021 года – 12 792 рублей. Анализ вакансий в регионе показал, что самую маленькую зарплату – от 8 тысяч рублей в месяц – готовы платить преподавателю ЕГЭ по математике. Соискателю предлагают гибкий график и частичную занятость. От 10 тысяч рублей в месяц в регионе готовы платить пешему курьеру, менеджеру по продажам, флористу-дизайнеру, разборщику автомобилей. На 15 тысяч рублей могут рассчитывать автомаляры, онлайн-консультанты, рабочие-фурнитурщики, , бариста, официанты и налоговые консультанты.