Более семи тысяч многодетных семей из Новосибирской области купили автомобиль по сертификату семейного капитала

Более семи тысяч многодетных семей купили автомобили за счет сертификата на областной семейный капитал. А всего такими сертификатами воспользовались более двадцать шесть тысяч семей. Это одна из четырех мер поддержки регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография». Средства на областной семейный капитал выделяются из бюджета региона на поддержку многодетных семей. Сертификатом можно оплатить получение ребенком образования, средства можно пустить на накопление трудовой пенсии родителя или приобретение автотранспорта. Многодетные семьи сами принимают решение, на какие цели потратить выплаты.

«В 2021 году размер выплаты проиндексирован и составляет 112 378,24 рублей. Для получения сертификата многодетным семьям региона необходимо обращаться в центры социальной поддержки населения по месту жительства», – рассказал о мере поддержки министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов.

За весь период действия в Новосибирской области около 39 тысяч многодетных семей получили данный сертификат, из них 26,6 тысяч семей уже распорядились выделенными финансовыми средствами. Более семи тысяч семей использовали сертификат на приобретение автотранспорта. Самое популярное решение – это улучшение жилищных условий. Но жители города и области еще приобретают на выплаты сельскохозяйственную технику, подключают жилые дома к сетям инженерно-технического обеспечения и создают условия для социальной адаптации детей-инвалидов.