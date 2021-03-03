Прогнозы на новую ковидную волну. Очередной всплеск инфекции может произойти уже в марте

Ученый-вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов дал свой прогноз по поводу распространения третьей волны коронавируса в Новосибирской области. По его мнению, новый всплеск заражений начнется одновременно с потеплением, поскольку вирус стал сезонным. Господин Чепурнов напомнил, что год назад рост заболеваемости ковидом также начался в марте, с уходом морозов. Не исключено повторение прошлогоднего сценария.