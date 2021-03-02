Новоиспеченных миллионеров ищут, чтобы отдать крупный денежный приз. Они выиграли в лотерее, но пока не отозвались

«Русского лото» объявило в розыск победителей новогодней лотереи из Новосибирской области. Как сообщили в пресс-службе компании, по итогам новогоднего розыгрыша десять жителей нашего региона выиграли по одному миллиону рублей. При этом за деньгами обратились всего четыре человека. В компании напомнили, что проверить результаты тиража и узнать, как и где получить выигрыш, можно на сайте www.stoloto.ru, а также по телефону 8-900-555-00-55. Для получения выигрыша у победителей есть шесть месяцев, а если причина уважительная, то получить призовые деньги можно в течение трех лет.