Как получить пособия на детей до трех лет? С 1 марта правила начисления изменились

С 1 марта работают новые правила начисления детских пособий. Перестает действовать беззаявительный порядок назначения ежемесячных пособий на первого и второго ребенка до трех лет семьям, размер среднедушевого дохода которых не превышает двух прожиточных минимумов.

Раньше из-за коронавирусной пандемии процедура была упрощенной – начисления продлевались автоматически. Сейчас чтобы продлить льготы, родителям нужно будет снова собирать все необходимые документы. Кроме того, теперь органы соцзащиты и Пенсионный фонд нужно информировать о смене места жительства.