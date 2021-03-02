Сын родился! В семье олимпийского чемпиона Романа Власова – первенец

Титулованный новосибирский борец, двукратный олимпийский чемпион Роман Власов и его супруга, шпажистка Виолетта Колобова впервые стали родителями. Об этом Роман сообщил в своем инстаграме-аккаунте. Мальчик родился в Москве, его назвали Львом. «Самый счастливый момент в нашей жизни. Добро пожаловать, Лев Романович. Родная, спасибо тебе за сына. Ты самая лучшая», – написал олимпиец на своей странице. Вес новорожденного крепыша – четыре килограмма десять граммов, рост – пятьдесят пять сантиметров.

Собака.ru поздравляет молодых родителей с первенцем!

Фото: инстаграм Романа Власова