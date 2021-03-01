Владимир Жириновский обвинил в безответственности новосибирских туристов, заразившихся лихорадкой Денге

В своем телеграм-канале Владимир Жириновский осудил туристов, которые привезли в Новосибирск лихорадку Денге, которой заразились на Мальдивах. По словам политика, вирус грозит опасностью для сотен жителей. Владимир Вольфович напомнил, что ранее высказывался и просил россиян не ездить на курорты южных стран. По его мнению, там «полно заразы». «Вот, два чудака отдохнули, а теперь сами могут погибнуть, да еще и заразить десятки или даже сотни людей», – написал Жириновский.

Правда, лидер ЛДПР не учел тот факт, что лихорадка Денге не передается от человека к человеку. Заражение возможно лишь при использовании людьми одного шприца

или при переливании крови.

Фото: инстаграм Владимира Жириновского