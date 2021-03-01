Трудный полет из Занзибара. Новосибирский медик спасла пассажира в тяжелом состоянии

Медик Елена Ермоленко летела рейсом «Занзибар–Новосибирск». Одному из пассажиров срочно понадобилась помощь, «Летели двенадцать часов прямым рейсом Занзибар-Новосибирск. Перелет не для слабых. Самолет задержали на полтора часа, сославшись на опаздывающих пассажиров. Сидели мы внутри самолета, душно, импульсивные дамы стали бурно негодовать. Потом взлетели и через минут сорок сели на материк — понадобилась дозаправка. Через час, не выходя из самолета, мы снова собрались в небо», — рассказывает Елена. Из-за жары, взлета, посадки и небольшой турбулентности, вероятно, самочувствие одного из пассажиров ухудшилось. Бортпроводники начали искать врача на борту. Их оказалось пятеро.

«Пациент — мужчина лет тридцати пяти, бледный, в липком поту, держится за спину. Давление 159/95, но проблема не в гипертонии. Раньше не болел, крепкий. Худощавый, мышечно-жилистый. Сначала надо узнать, что беспокоит. Так как вчера уезжали, вдруг мужчина решил отменить окончание отпуска? Поэтому нужно было исключить интоксикацию. Спрашиваю его: "Вчера не перебрали?". "Нет, я все время за рулем, каждый день. С товарищем путешествуем". Спрашиваю: "А что беспокоит-то?". Мне ответ: "Бок болит"», — продолжает врач.

Стюардессы начали суетиться и предложили оставить пассажира на материке, в африканском госпитале — так безопаснее и проблем меньше. Однако от этого мужчина разволновался еще сильнее и захотел лететь во что бы то ни стало. «Мы решили: полетим, справимся. Установили, что это почечная колика. Сделали две инъекции — кеторолак и дротаверин из аптечки на борту. И долетели всем полным самолетом без потерь к ночи», — говорит новосибирский медик.

Как отмечает Елена Ермоленко, участие врача на борту требуется часто. На осмотр — минимум времени, надо решать, что делать, какую оказать помощь, посмотреть, что есть в аптечке самолета, оценить риски, взять ответственность на себя и сообщить стюардессам, что пациент находится под медицинским наблюдением.



