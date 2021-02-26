Прокачать грамотность. В НГТУ НЭТИ стартуют бесплатные курсы подготовки к Тотальному диктанту «Русский по субботам»

27 февраля в Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ начинаются бесплатные подготовительные курсы к Тотальному диктанту. Программа рассчитана на восемь занятий длительностью полтора-два часа, в течение которых участники прослушают теорию и получат возможность попрактиковаться в применении различных правил орфографии и пунктуации. Занятия ведут члены экспертного совета Тотального диктанта, преподаватели кафедры филологии НГТУ НЭТИ.

Место проведения: пр. Карла Маркса, 20, V учебный корпус НГТУ НЭТИ, 7 поточная аудитория (станция метро «Студенческая»). Начало занятий: 16:00.

Акция по проверке грамотности — «Тотальный диктант» — пройдет 10 апреля 2021 года. На странице акции в социальной сети «ВКонтакте» можно следить за обновлениями. «Тотальный диктант — 2021» пройдет с учетом требований Роспотребнадзора по предотвращению распространения коронавируса.