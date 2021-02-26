В Новосибирске закон о митингах будет жестче

На седьмой сессии законодательного собрания Новосибирской области одним из рассматриваемых вопросов стало внесение дополнительных ограничений в закон о публичных акциях. За такие ограничения проголосовали шестьдесят из шестидесяти восьми депутатов.

Отныне организаторы митингов численностью более пятисот человек должны будут указывать в заявлении реквизиты банковского счета для сбора средств на организацию мероприятия. После проведения акции необходимо отчитаться перед полицией. Также увеличены допустимые сроки рассмотрения заявления на проведение мероприятия с трех до четырех дней. Если в этот период ответ не был получен, акция считается автоматически согласованной.

Кроме того, депутаты ввели разграничение таких понятий, как шествие и митинг. При организации публичного мероприятия отныне можно выбрать только одну из форм.