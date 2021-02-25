Андрей Травников вручил награды выдающимся новосибирцам

Глава региона Андрей Травников и председатель законодательного собрания Андрей Шимкив вручили награды за вклад в социально-экономическое развитие Новосибирской области – знаки отличия «За заслуги перед Новосибирской областью» и почетные звания за заслуги в различных социально значимых сферах деятельности. Всего было вручено пятнадцать наград.
Андрей Травников отметил, что он с особым трепетом подходил в этот раз к традиционной церемонии вручения главных региональных наград. «В этих ощущениях – сложность ушедшего 2020 года. Тем не менее, этот год принес чувство уверенности и гордости за жителей Новосибирской области, за всех россиян. Этот год показал все достоинства нашего характера. Новосибирцы сплотились, перестояли, помогли друг другу и достойно пережили угрозу, с которой столкнулся весь мир. Залог этого – в определенной спайке, в фундаменте, который формировался годами и поколениями. Свой вклад в эту основу внес и каждый, сидящий в этом зале. Сегодняшние награды – не за одно событие, а за многолетний труд, за большой вклад в развитие Новосибирской области и всей нашей страны. Вы не только достигаете серьезных результатов, но и влияете на людей, окружающих вас. Это формирует в нас чувство уверенности в завтрашнем дне», – подчеркнул губернатор.
Церемония награждения прошла в большом зале правительства Новосибирской области.
Знак отличия «За заслуги перед Новосибирской областью» из рук Андрея Травникова и Андрея Шимкива получили:
Кирсанова Мария Владимировна, директор Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Н.А. Лунина, доцент;
Сааков Борис Андроникович, директор ЗАО «Хлебокомбинат «Инской», заслуженный работник пищевой индустрии РФ;
Фабрика Юрий Аркадьевич, научный сотрудник музея истории Сибирского военного округа Дома офицеров Новосибирского гарнизона Министерства обороны РФ, заслуженный работник культуры РФ;
Чумаков Геннадий Петрович, заместитель генерального директора ЗАО ремонтно-строительного управления №5 «Новосибирскгражданстрой».
Знака отличия «За милосердие и благотворительность» удостоен Выжитович Михаил Ильич, ветеран труда, заслуженный строитель Российской Федерации.
Почетного звания «Заслуженный деятель науки Новосибирской области» удостоены:
Лаврик Ольга Ивановна, заведующая лабораторией Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, доктор химических наук, профессор, академик Российской академии наук;
Похиленко Николай Петрович, научный руководитель Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН, доктор геолого-минералогических наук, профессор, академик Российской академии наук, заслуженный геолог РФ.
Почетное звание «Заслуженный работник культуры и искусства Новосибирской области» присвоено Перлину Владимиру Эмильевичу, главному балетмейстеру Государственного академического Сибирского русского народного хора ГАУК НСО «Сибирь-Концерт».
Почетное звание «Заслуженный работник средств массовой информации Новосибирской области» вручено Романовой Ларисе Владимировне, шеф-редактору филиала ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Новосибирск».
Почетное звание «Заслуженный строитель Новосибирской области» получил Сергеев Михаил Борисович, формовщик ЖБИ и К 4-го разряда ООО «Производственно-торговая компания ЗЖБИ-4».
Почетного звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта Новосибирской области» удостоен Никифоров Александр Петрович, директор ГАУ НСО «Спортивная школа олимпийского резерва по биатлону», заслуженный работник физической культуры РФ.
Также Почетные грамоты Новосибирской области получили:
Заблоцкий Ростислав Михайлович, главный врач Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи;
Нечунаева Ирина Николаевна, заведующий отделением – врач-гематолог «Городской клинической больницы №2», заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук;
Никонов Владимир Алексеевич, ранее замещавший должность генерального директора АО «Технопарк Новосибирского Академгородка»;
Роор Надежда Николаевна, ветеран труда, ранее замещавшая должность Председателя Совета депутатов Барабинского района.
Фото: архивы пресс-служб
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