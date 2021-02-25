Андрей Травников вручил награды выдающимся новосибирцам

Андрей Травников отметил, что он с особым трепетом подходил в этот раз к традиционной церемонии вручения главных региональных наград. «В этих ощущениях – сложность ушедшего 2020 года. Тем не менее, этот год принес чувство уверенности и гордости за жителей Новосибирской области, за всех россиян. Этот год показал все достоинства нашего характера. Новосибирцы сплотились, перестояли, помогли друг другу и достойно пережили угрозу, с которой столкнулся весь мир. Залог этого – в определенной спайке, в фундаменте, который формировался годами и поколениями. Свой вклад в эту основу внес и каждый, сидящий в этом зале. Сегодняшние награды – не за одно событие, а за многолетний труд, за большой вклад в развитие Новосибирской области и всей нашей страны. Вы не только достигаете серьезных результатов, но и влияете на людей, окружающих вас. Это формирует в нас чувство уверенности в завтрашнем дне», – подчеркнул губернатор.