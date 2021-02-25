Новосибирского блогера Даву хотят сделать хореографом в новом сезоне «Танцев со звездами»

Поклонники Давида Манукяна (настоящее имя Давы) несколько расстроились, когда их любимец уступил первое место певцу Сергею Лазареву. Однако серебро, возможно, не финальная точка в этом шоу для популярного блогера из Новосибирска. Дело в том, что руководство проекта «Танцы со звездами» заинтересовалось дальнейшим сотрудничеством с Давой. После выступления члены жюри заявили, что хотели бы видеть Даву в шоу и дальше, но уже в качестве хореографа. К слову, Давид с детства профессионально занимался бальными танцами, поэтому роль хореографа, вероятно, будет ему вполне по силам.