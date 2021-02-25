Новосибирского блогера Даву хотят сделать хореографом в новом сезоне «Танцев со звездами»

Он покорил зрителей в качестве участника шоу и теперь получил предложение стать наставников для звездных танцоров.
Поклонники Давида Манукяна (настоящее имя Давы) несколько расстроились, когда их любимец уступил первое место певцу Сергею Лазареву. Однако серебро, возможно, не финальная точка в этом шоу для популярного блогера из Новосибирска. Дело в том, что руководство проекта «Танцы со звездами» заинтересовалось дальнейшим сотрудничеством с Давой. После выступления члены жюри заявили, что хотели бы видеть Даву в шоу и дальше, но уже в качестве хореографа. К слову, Давид с детства профессионально занимался бальными танцами, поэтому роль хореографа, вероятно, будет ему вполне по силам.
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