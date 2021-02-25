Электроэнергия и тепло могут вырасти в цене. Причина – увеличение утильсбора на спецтехнику и автомобили

Тарифы на тепло и электроэнергию могут поднять из-за роста утилизационного сбора на технику для горных работ. Об этом говорится в письме замглавы Минэнерго Анатолия Яновского в Минэкономики и Минпромторг. Сборы на спецтехнику могут повысить в два-четыре раза, на автомобили — на двадцать пять процентов.

«Учитывая, что себестоимость продукции угольных компаний прямо влияет на тарифную составляющую в энергетике и тепле, можно прогнозировать, что обусловленный пересмотром ставок утилизационного сбора рост себестоимости угля повлечет за собой риск увеличения расходов генерирующих мощностей, что, в свою очередь, будет являться дополнительным фактором для увеличения тарифа на тепловую, а в ряде регионов и на электрическую энергию», — указывается в письме.

В планах правительства — утвердить несколько постановлений о повышении утильсбора на специализированную технику и автомобили. В частности, утильсбор планируется повысить на бульдозеры, колесные ковшовые фронтальные погрузчики, многоковшовые экскаваторы и другую технику. Причем утильсбор хотят увеличить как на зарубежную, так и на российскую технику. Дополнительные доходы от роста сборов будут использовать для поддержки спроса на отечественную продукцию и субсидирование российских производителей.

Замглавы Минэнерго раскритиковал утверждение Минпромторга, что повышение утильсбора будет стимулировать отказ от импортной техники. Анатолий Яновский отмечает, что российские аналоги не обладают нужными характеристиками. Кроме того, Минэнерго напоминает, что утильсбор — это не налог и предназначен для компенсации затрат по утилизации вышедшей из годности техники и для развития перерабатывающих заводов. Его нельзя направить на «цели стимулирования спроса или на субсидии производителям».