По пять тысяч рублей спортивным детям. Новые пособия собираются ввести для малообеспеченных семей

В Государственной Думе предложили ввести новые пособия на детей. Получать их будут малообеспеченные семьи, в которых дети занимаются в спортивных секциях. Инициативу о новом пособии высказал депутат Иван Сухарев. Письмо с соответствующим предложением он направил министру спорта России Олегу Матыцину,

Сейчас Минфин прорабатывает возможность предоставлять россиянам налоговые вычеты за занятия детей спортом. По мнению депутата, это не самая лучшая схема поддержки и мотивации. Он считает, что налоговые вычеты за занятия детей спортом не сделают доступнее спортивные секции для детей из малообеспеченных семей из-за высокой стоимости самих занятий. В связи с этим господин Сухарев предложил главе Минспорта другую, более эффективную на его взгляд, схему поддержки – ввести целевые пособия для малообеспеченных семей, которые можно будет расходовать только на оплату услуг физкультурно-оздоровительных организаций. Пока в Минспорте не дали ответ на поступившую инициативу.

Планируется установить максимальный размер пособия на уровне пяти тысяч рублей в месяц. Перечислять деньги будут не на карты родителей, а в спортивные секции через соцзащиту на основе договора об оказании услуг.

