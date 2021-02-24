Стал известен график работы передвижной выставки «Без срока давности»

Она рассказывает о жизни оккупированных территорий страны в годы Великой Отечественной войны.
В учреждениях образования и культуры Новосибирской области будет продолжена работа Всероссийской передвижной выставки архивных документов времен Великой Отечественной войны «Без срока давности». Выставка открылась 8 февраля в Государственном концертном зале имени А.М. Каца. Ее главная тема – жизнь оккупированных территорий страны в годы Великой Отечественной войны. Архивные документы, вошедшие в экспозицию выставки, рассекречены и опубликованы в рамках федерального проекта «Без срока давности», реализуемого по поручению президента.
В рамках проекта впервые в России была издана двадцатитрехтомная серия сборников документов о военных преступлениях нацистов и их пособников против мирного населения, охватывающая все оккупированные регионы в годы Великой Отечественной войны. Было выявлено порядка семи тысяч документов из восьмидесяти федеральных, региональных, муниципальных и ведомственных архивов. Наиболее интересные из них представлены на выставке. Выставка «Без срока давности», в которой Новосибирская область примет участие в числе шестидесяти трех регионов страны, продлится до 1 июня 2021 года.
Первыми посетителями выставки «Без срока давности» в Новосибирской области стали участники поискового движения России в Новосибирской области, представители общественных организаций и военно-патриотических клубов нашего региона.
С графиком работы выставки можно ознакомиться на сайте министерства культуры.
Фото: архивы пресс-служб
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