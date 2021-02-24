Мальдивы обернулись лихорадкой. Новосибирские туристы вернулись из путешествия вместе с лихорадкой денге

В сибирской столице зарегистрирован случай завоза лихорадки денге. Уже известно, что с этим заболеванием в город вернулись наши туристы, отдыхавшие на Мальдивских островах.

Лихорадка денге передается через укусы комаров. Это острое вирусное заболевание с высокой температурой, появлением сыпи, болью в мышцах. Тяжелое течение заболевания может привести к летальному исходу в пятидесяти процентах случаев. В последнее время заболеваемость денге в мире резко выросла. Инфекция распространена в странах с тропическим и субтропическим климатом.

«Внутреннего распространения эта лихорадка у нас в Сибири не получает, – отметил на оперативном совещании правительства глава Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов. – Нет никаких факторов, способствующих этому. Это говорит о том, что медицинская служба у нас ставит четко диагнозы и отрабатывает их. В наличии есть экспресс-тесты».