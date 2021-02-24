Из дома в вытрезвитель. Пьяного сожителя теперь можно сдать полицейским

Министерство внутренних дел РФ разработало порядок доставления граждан в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения в медицинские вытрезвители. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Он находится на стадии независимой антикоррупционной экспертизы, которая продлится до 26 февраля. В проекте приказа говорится, что полицейские смогут отправлять в вытрезвители из общественных мест граждан, «утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке».

Также полиция получит право забирать пьяных из дома, «если есть основания полагать, что они могут причинить вред жизни и здоровью граждан, нанести ущерб имуществу». Но для этого будет необходимо письменное заявление «находящихся совместно с ними в жилище».



