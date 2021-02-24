Стаж для досрочного выхода на пенсию хотят считать по-другому. Об этом новый проект Министерства труда РФ

Минтруд разработал проект, добавляющий в стаж работы профессиональное обучение и дополнительное образование, необходимое для продолжения профессиональной деятельности. Ведомство обратило внимание, что этот нюанс нередко становится причиной судебных разбирательств. Так, с 1 января 2014 года по 1 октября 2020 года рассмотрено более двести сорок четыре тысячи исков, причем в девяноста одном проценте случаев они были удовлетворены.

В министерстве полагают, что нововведение будет полезно и будущим пенсионерам, которые смогут получить пенсию по старости раньше без лишних разбирательств, и Пенсионному фонду России, который уменьшит затраты на судебные издержки.