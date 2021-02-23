Средний ценник подарка на 23 февраля – три тысячи рублей

В 2021 году жители Новосибирска покупают меньше подарков на 23 февраля, чем в 2020-м. При этом средний чек за один подарок составляет примерно три тысячи рублей, подсчитали аналитики исследовательского центра SuperJob.ru.

Больше, чем в Новосибирске, тратят на подарок жители Москвы (три тысячи шестьсот рублей) и Красноярска (три тысячи двести). Самые скромные траты у жителей Челябинска (две тысячи четыреста рублей) и Волгограда (две тысячи триста).

Средний бюджет по стране на подарок ко Дню защитника Отечества – две тысячи семьсот рублей, говорится в исследовании SuperJob.ru. Пятьдесят пять процентов мужчин и тридцать четыре процента женщин решили вовсе ничего не дарить близким 23 февраля. Это максимальное количество россиян, воздержавшихся от покупок в этот праздник, по сравнению с исследованиями последних двух лет.