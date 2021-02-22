Птичий групп обнаружен у работников птицефабрики на юге страны. Опасное заболевание нашли специалисты научного центра «Вектор»

Россия направила ВОЗ сообщение о регистрации первого в мире случая заражения людей новой разновидностью птичьего гриппа. Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, заболевание выявили сотрудники новосибирского «Вектора» у семи сотрудников птицефабрики на юге России. Госпожа Попова рассказала, что в декабре на птицефабрике была выявлена вспышка птичьего гриппа, а ученые «Вектора» смогли выделить штамм птичьей болезни и у сотрудников. Также она добавила, что случаи передачи нового штамма птичьего гриппа от человека к человеку пока не зафиксированы: «Пока мы видим, что новый возбудитель гриппа птиц A(H5N8) способен передаваться от птиц к человеку — он преодолел межвидовой барьер. Но от человека к человеку на сегодняшний день этот вариант вируса гриппа не передается».