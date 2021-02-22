Перетанцевал почти всех. Новосибирский блогер Дава взял серебро на шоу «Танцы со звездами»

В финале двенадцатого сезона проекта оставались пять пар: Екатерина Гусева и Евгений Папунаишвили, Антон Шагин и Ульяна Максимкина, Катерина Шпица и Максим Щепкин, Сергей Лазарев и Екатерина Осипова , наконец, Дава (настоящее имя Давид Манукян) и Дарья Палей.

Основная борьба развернулась между Лазаревым и Давой, которые выпуск за выпуском делили между собой первые места в турнирной таблице. Финальный танец позволил Сергую вырваться вперед по оценкам жюри, а зрительское голосование утвердило певца на пьедестале.

Накануне финала новосибирец рассказал, что очень устал от танцевального марафона. «После эфиров я опустошен, поскольку вкладываю в каждый танец все свои эмоции, силы и энергию, – отметил Дава. – На следующий день я, как правило, нахожусь в нерабочем состоянии. Но самое главное –думать о том, что зритель будет смотреть, получать удовольствие, улыбаться и радоваться».

Фото: архивы пресс-служб