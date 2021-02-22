15 600 рублей – кому из россиян положена эта выплата?

Жители России смогут получить выплату в пятнадцать тысяч шестьсот рублей, сообщает Пенсионный фонде России. В ведомстве, заявили, что данная выплата полагается участникам программы государственного софинансирования пенсий. Вернуть можно тринадцать процентов от всех выплат, которые были совершены в программу за последние десять лет. По условиям, каждый участник перечисляет дополнительные страховые взносы на сумму от двух до двенадцати тысяч рублей. Так формируется дополнительная накопительная часть пенсии. Если взнос составлял двенадцать тысяч рублей, то за год тринадцать процентов составляют тысячу пятьсот шестьдесят рублей. За десять лет регулярных взносов, таким образом, накапливается единовременная выплата в размере пятнадцати тысяч шестисот рублей.