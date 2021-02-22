Снова еда по талонам? Каждый второй житель страны голосует за возврат продуктовых карточек

Практически каждый второй гражданин России одобряет введение в стране продуктовых карточек, говорится в исследовании, проведенном порталом Superjob. Больше всего сторонников продовольственных карточек оказалось среди молодёжи. «Идею продовольственных сертификатов для малоимущих слоев населения одобряет практически каждый второй (сорок восемь процентов)», — сообщается на сайте. Против введения такого вида помощи неимущим выступило около трети опрошенных. Они аргументируют это тем, что нужно повышать благосостояние населения, а не вводить талоны.

Большинству сторонников продовольственных карточек до тридцати четырех лет. Против введения такой меры проголосовали, как правило, те, кто старше сорока пяти лет. Superjob проводил опрос в трехстах сорока семи населенных пунктах страны. Тысяча шестьсот респондентов приняли в нем участие.