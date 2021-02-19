Анатолий Локоть сообщил, что впервые за 18 лет сократилось население Новосибирска

Впервые с 2003 года в Новосибирске было зафиксировано снижение численности населения города, заявил мэр Анатолий Локоть на сессии городского совета. Тенденция к естественной убыли населения наметилась еще до ковидного 2020 года. Однако в 2019-м она была значительно меньше, чем в 2020-м, а миграционный прирост в разы покрывал естественную убыль.

2020 год отстал в демографическом отношении от 2019-го по всем основным показателям. Рождаемость по итогам 2019 года в городе составила 17 748 человек, в 2020-м – 16 956. Смертность-2019 – 18 544 человека, в 2020-м —23 095 человек. Миграционный прирост упал с 8369 человек в 2019 году до 1006 человек в 2020-м. В итоге естественная убыль населения выросла с 796 до 6136. А миграционный прирост смог лишь частично компенсировать сокращение численности населения.