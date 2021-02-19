Выгодная аренда. Новосибирские дети-сироты, снимающие жилье, могут получить компенсацию

Новосибирская область – один из первых субъектов Российской Федерации, в котором начали реализовывать эту меру поддержки. Компенсация может составить от пяти до пятнадцати тысяч рублей. В 2020 году в регионе данной мерой поддержки воспользовались 292 человека, выплата составила почти тридцать девять миллионов рублей, на текущий год на эти цели предусмотрено более тридцати семи миллионов.

Воспользоваться компенсацией арендной платы за снимаемое жилье за счет областного бюджета могут дети-сироты, которым предоставить жилое помещение в текущем году нет возможности. Компенсация предоставляется в отношении одного жилого помещения, ее размер не может превышать пяти тысяч рублей в месяц при найме жилья на территории муниципального района, десяти тысяч при найме жилья на территории городского округа (за исключением города Новосибирска, рабочего поселка Кольцово), рятнадцати тысяч рублей в месяц при найме жилья на территории города Новосибирска, рабочего поселка Кольцово. Финансирование действует до фактического обеспечения сирот собственным жильем.

Подробная информация об этой мере поддержки размещена на сайте министерства труда и социального развития региона.