Диктант для всех желающих. Новосибирцы смогут проверить, насколько хорошо знают немецкий язык

Tolles Diktat проводится по инициативе общественных организаций российских немцев с целью популяризации немецкого языка и развития культуры грамотного письма на немецком языке.

Онлайн-трансляция диктанта состоится 19 февраля в 13:00 по московскому времени на официальном сайте. Здесь же можно зарегистрироваться в качестве участника или площадки проведения акции. К участию приглашаются учащиеся школ, студенты вузов, слушатели языковых курсов, а также все изучающие немецкий язык и желающие проверить свои языковые компетенции.

Диктант предусмотрен для следующих уровней немецкого языка: A1, A2 и B2 (уровень С не предусмотрен). Участники онлайн формата после написания и самостоятельной проверки диктанта смогут скачать свой сертификат в личном кабинете. Победители и обладатели дипломов за первое, второе и третье места будут определяться только среди участников диктанта на офлайн-площадках. Их список можно также найти на официальном сайте акции и связаться с координаторами в регионах.