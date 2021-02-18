Семьи с детьми могут получить льготные условия по ипотеке

Правительство РФ совместно с Центробанком обсудит возможность снижения ипотечной ставки для семей, воспитывающих двух и более детей. Соответствующее поручение сделал президент во время совещания по экономическим вопросам.

«Представить предложения по порядку реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах, рассмотрев в том числе возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей», — сообщает пресс-служба Кремля.

Кабмину предстоит подготовить программы в срок до 31 марта 2021 года. Ответственными по данному вопросу назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

На данный момент российским семьям с детьми предлагается льготная ипотечная ставка под шесть процентов годовых — при условии, что второй или последующий ребенок родился в 2018 году и позже. Предельная сумма для покупки квартиры у застройщика, назначенная жителям Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — двенадцать миллионов рублей, в других регионах — шесть миллионов.