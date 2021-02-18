Новосибирские студотряды помогут в строительстве четвертого моста через Обь и центра СКИФ

Губернатор подчеркнул, что, несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом, студенты активно проявили себя в различных сферах. Около двух тысяч человек работали на крупнейших энергетических предприятиях региона, участвовали в масштабной стройке объектов Молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой 2023 года. «В новом трудовом семестре вы эту работу обязательно продолжите. И, уверен, будете гордиться своим вкладом в возведение новой ледовой арены и станции метро «Спортивная», – добавил господин Травников. – Кроме того, стройотряды должны включиться в строительство Центра коллективного пользования СКИФ и других объектов в рамках программы «Академгородок 2.0», в возведение четвертого моста через реку Обь. И, конечно же, продолжить работу в рамках масштабных всероссийских и региональных проектов».

Кроме того, Андрей Травников призвал привлечь бойцов студенческих отрядов к строительству еще двух крупных и значимых для области объектов: молокоперерабатывающего завода сельхозпроизводителя «Сибирская Нива» и нового терминала аэропорта Толмачево.

Фото: архивы пресс-служб