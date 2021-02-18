Новосибирские студотряды помогут в строительстве четвертого моста через Обь и центра СКИФ

Даже на фоне пандемических ограничений студенты продолжают активно участвовать в жизни региона.
В День студенческих отрядов, 17 февраля, глава региона Андрей Травников встретился с руководителями студотрядов в Сибирском государственном университете путей сообщения, чтобы поблагодарить и наградить за помощь в трудном 2020-м. Наиболее отличившиеся бойцы РСО (Российские студенческие отряды) получили из рук губернатора памятные медали президента РФ «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» и благодарственные письма губернатора.
Глава региона отметил, что пандемия заставила в 2020 году мобилизовать все ресурсы, включая человеческие: «Бойцы студотрядов не остались в стороне, они оказывали помощь нуждающимся, одиноким пенсионерам, и, конечно же, врачам. Здесь ваш опыт оказался особенно востребован. Два года подряд Новосибирская область организует Всероссийский студенческий медицинский отряд «Академия» и привлекает в него ребят со всей страны. В условиях, когда многие врачи были привлечены к борьбе с коронавирусом и наравне с ними трудились и студенты НГМУ и новосибирского медколледжа, помощь будущих медиков из других регионов стала серьезным подспорьем. Мы еще раз убедились: медицинские студотряды – отличная школа практических навыков для будущих специалистов. Поэтому в нынешнем году мы вновь окажем всестороннюю помощь региональному штабу в организации Всероссийского медицинского отряда «Академия» в Новосибирской области».
Губернатор подчеркнул, что, несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом, студенты активно проявили себя в различных сферах. Около двух тысяч человек работали на крупнейших энергетических предприятиях региона, участвовали в масштабной стройке объектов Молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой 2023 года. «В новом трудовом семестре вы эту работу обязательно продолжите. И, уверен, будете гордиться своим вкладом в возведение новой ледовой арены и станции метро «Спортивная», – добавил господин Травников. – Кроме того, стройотряды должны включиться в строительство Центра коллективного пользования СКИФ и других объектов в рамках программы «Академгородок 2.0», в возведение четвертого моста через реку Обь. И, конечно же, продолжить работу в рамках масштабных всероссийских и региональных проектов».
Кроме того, Андрей Травников призвал привлечь бойцов студенческих отрядов к строительству еще двух крупных и значимых для области объектов: молокоперерабатывающего завода сельхозпроизводителя «Сибирская Нива» и нового терминала аэропорта Толмачево.
Фото: архивы пресс-служб
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