Первый в рейтинге «Медиалогии» — мэр Новосибирска Анатолий Локоть

Появился очередной медиасписок первых лиц столиц субъектов Сибирского федерального округа за первый месяц 2020-го года.

В первой «тройке» отметились мэр Омска Оксана Фадина, переместившаяся на вторую строчку рейтинга и глава Кемерово Илья Середюк, ставший в январе третьим. Первым, по версии «Медиалогии», вновь стал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он набрал 13925,8 баллов и оторвавшись от Оксаны Фадиной более чем на 8740 баллов, которая, в свою очередь опередила главу Кемерово на 114 баллов.

Фото: инстаграм Анатолия Локтя